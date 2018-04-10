Глава РФПИ: санкционная политика США создает опасный прецедент для зарубежных инвесторов 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Санкционная политика США создает опасный прецедент для международных инвесторов, в том числе американских. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Биржевом форуме.
"Многие суверенные страны видят, что санкционная политика США создает очень опасный прецедент для них самих", — сказал он.
Дмитриев полагает, что действия американских властей влияют и на инвесторов США. «Это большая история, где крупные игроки и владельцы американских акций будут потихоньку снижать exposure (размер кредитного риска) к американской валюте, потому что они видят, что происходит опасный прецедент», — отметил глава РФПИ.
По его мнению, несмотря на произошедший накануне обвал российского фондового рынка на 10%, в целом российские компании недооценены. «Многие из наших суверенных партнеров — это долгосрочные партнеры, крупнейшие суверенные фонды мира — считают что российский рынок недооценен, и вчера в конце дня многие из них стали более активно инвестировать в него. Они видят, что если хорошие российские компании падают на 20% — это хорошая возможность купить их акции. Такие покупки делались вчера вечером и будут сегодня», — заявил Дмитриев.
"Фундаментальная ситуация на рынке — российские компании недооценены. Безусловно, риски есть, в том числе значительные геополитические риски, но на это все надо смотреть в более долгосрочной фундаментальной перспективе", — подчеркнул глава РФПИ.
Акции российских компаний, суверенные облигации и рубль в понедельник заметно подешевели, отреагировав на санкции США, о которых было объявлено 6 апреля. В частности, снижение индекса Московской биржи происходило максимальными темпами с марта 2014 года и достигало 9,5%, а долларовый индекс РТС падал в ходе торгов на 11,9%.