Глава РФПИ: санкционная политика США создает опасный прецедент для зарубежных инвесторов

"Многие суверенные страны видят, что санкционная политика США создает очень опасный прецедент для них самих", — сказал он.

Дмитриев полагает, что действия американских властей влияют и на инвесторов США. «Это большая история, где крупные игроки и владельцы американских акций будут потихоньку снижать exposure (размер кредитного риска) к американской валюте, потому что они видят, что происходит опасный прецедент», — отметил глава РФПИ.

По его мнению, несмотря на произошедший накануне обвал российского фондового рынка на 10%, в целом российские компании недооценены. «Многие из наших суверенных партнеров — это долгосрочные партнеры, крупнейшие суверенные фонды мира — считают что российский рынок недооценен, и вчера в конце дня многие из них стали более активно инвестировать в него. Они видят, что если хорошие российские компании падают на 20% — это хорошая возможность купить их акции. Такие покупки делались вчера вечером и будут сегодня», — заявил Дмитриев.

"Фундаментальная ситуация на рынке — российские компании недооценены. Безусловно, риски есть, в том числе значительные геополитические риски, но на это все надо смотреть в более долгосрочной фундаментальной перспективе", — подчеркнул глава РФПИ.