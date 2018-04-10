ЦБ не намерен предоставлять банкам «специальные дешевые деньги»

«Мы действительно хотим вводить стимулирующее регулирование банков. Банки не очень счастливы, я знаю, нашему предложению. Дифференцированный подход по созданию, в том числе, резервов, когда кредиты даются на развитие бизнеса операционным компаниям, и когда даются просто на финансирование сделок слияния и поглощения», — сказала она.

По словам Набиуллиной, концепция будет обсуждаться с банковским рынком.

«Речи о специальных дешёвых деньгах не идёт», — подвела итог Набиуллина.