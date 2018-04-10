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ЦБ не намерен предоставлять банкам «специальные дешевые деньги»
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ЦБ не намерен предоставлять банкам «специальные дешевые деньги» 

Rambler News Service 29 минут назад
Об этом сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе «Биржевого форума — 2018».
«Мы действительно хотим вводить стимулирующее регулирование банков. Банки не очень счастливы, я знаю, нашему предложению. Дифференцированный подход по созданию, в том числе, резервов, когда кредиты даются на развитие бизнеса операционным компаниям, и когда даются просто на финансирование сделок слияния и поглощения», — сказала она.
По словам Набиуллиной, концепция будет обсуждаться с банковским рынком.
«Речи о специальных дешёвых деньгах не идёт», — подвела итог Набиуллина.
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