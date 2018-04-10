Рыбаки Приморья подвели итоги работы за 2017 год

Итоги деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморья за 2017 год подвели во вторник, 10 апреля. Заседание краевого рыбохозяйственного совета провел врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Открывая заседание, глава региона обратился к руководителям профильных предприятий с предложением обсудить развитие рыбной торговли на территории края.

«Мы стараемся решать вопросы прибрежной ловли, сделать стабильными цены на топливо для флота. При этом немалая часть рыбы все равно уходит за границу на переработку. Для нас же сегодня важно насытить свой рынок», — акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Как сообщил директор краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергей Наставшев, сегодня в рыбохозяйственном комплексе Приморья работают 13,7 тысяч человек, 124 компании. По итогам прошлого года продолжается положительная динамика развития отрасли — отгружено продукции на 50 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем в 2016 году. Средняя зарплата в отрасли сегодня составляет 56,4 тысячи рублей, а по отдельному виду «рыболовство» — более 71 тысячи рублей. При этом средняя зарплата в Приморье сегодня — около 36 тысяч рублей.

В прошлом году в 1,6 раза вырос объем инвестиций в береговую переработку рыбы. Общий суммарный вылов водных биоресурсов составил более 762 тысяч тонн. Больше всего добыто минтая (498,1 тысяча тонн) и сельди (132,6 тысяч тонн). Прибрежный лов вели 109 предприятий. Кроме того, в 2017 году возобновлен промысел краба — выловлено 1,8 тысяч тонн.

Также в прошлом году выпущено 671 тысяча тонн консервированной рыбной продукции — на 8,7% больше, чем в 2016 году. Экспорт консервированной продукции из Приморья составил 635 тысяч тонн.

Андрей Тарасенко отметил, что рыбное хозяйство — действительно ведущая отрасль в Приморье.

«Весь край должен видеть успехи наших рыбаков, знать, что здесь хорошая зарплата. Тогда будет престиж отрасли», — отметил глава региона.