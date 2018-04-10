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Набиуллина ожидает трансформации банковского сектора в сектор универсальных финансовых слуг
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Набиуллина ожидает трансформации банковского сектора в сектор универсальных финансовых слуг 

Rambler News Service 2 часа назад
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила трансформацию банковского сектора в сектор универсальных финансовых слуг в ближайшее время. Об этом она сказал в ходе «Биржевого форума 2018».
«И, конечно, мы не можем не видеть влияния финтеха на банковский сектор. Может быть, через несколько лет нам будет уже тяжело говорить просто о банковском секторе, это будет сектор предоставления финансовых услуг, универсальных, разных финансовых услуг на основе финансовых технологий, что полностью меняет конкурентную среду», — сказала она.
По словам Набиуллиной, ЦБ поддерживает развитие финансовых технологий.
«У нас работает Ассоциация финансовых технологий, какие-то новые элементы регулирования будем отрабатывать в «песочнице», но, безусловно, регулируя и ограничивая риски для клиентов банков, защищая потребителей банковских услуг», — подвела итог Набиуллина.
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