Цены на бензин в Москве взлетели вверх

Москве вновь зафиксировано подорожание цены на топливо. Так, на прошлой неделе с 2 по 8 апреля средние цены на бензин набрали темп роста. Такие данные предоставила Московская топливная ассоциация (МТА).

Отметим, что независимые трейдеры уже жаловались на резкое увеличение оптовых цен на бензин и дизельное топливо. В конце марта трейдеры сообщили, что через три месяца стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр.

В настоящее время большинство операторов сетей АЗС подняли цены на своих стеллах в Москве. Набирают темпы роста и цены на дизтопливо — на позапрошлой неделе в среднем по АЗС Москвы они поднялись всего лишь на 1 копейку.

Цена на Аи-92 увеличилась уже на 10 копеек, до 38,75 рублей за литр, Аи-95 — на 12 копеек, до 41,96 рублей за литр.