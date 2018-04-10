Ещё
Цены на бензин в Москве взлетели вверх
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на бензин в Москве взлетели вверх 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Москве вновь зафиксировано подорожание цены на топливо. Так, на прошлой неделе с 2 по 8 апреля средние цены на бензин набрали темп роста. Такие данные предоставила Московская топливная ассоциация (МТА).
Отметим, что независимые трейдеры уже жаловались на резкое увеличение оптовых цен на бензин и дизельное топливо. В конце марта трейдеры сообщили, что через три месяца стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр.
В настоящее время большинство операторов сетей АЗС подняли цены на своих стеллах в Москве. Набирают темпы роста и цены на дизтопливо — на позапрошлой неделе в среднем по АЗС Москвы они поднялись всего лишь на 1 копейку.
Цена на Аи-92 увеличилась уже на 10 копеек, до 38,75 рублей за литр, Аи-95 — на 12 копеек, до 41,96 рублей за литр.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Богатейшие российские бизнесмены потеряли за день больше $15 миллиардов Сбербанк и ВТБ возместят компенсации вкладчикам «АК Банка» Глава Louis Vuitton назван самым богатым человеком Европы‍
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148108
Рубль продолжил резкое падение349
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России74
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым704
Сын Табакова взбесил народ158
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
03:45
В ночь с 21 на 22 апреля пройдет «Библионочь»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение