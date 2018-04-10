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Вкладчикам ТФБ выплатили 99,4% страхового возмещения на 55,3 млрд рублей
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Вкладчикам ТФБ выплатили 99,4% страхового возмещения на 55,3 млрд рублей 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
178 тыс. вкладчикам Татфондбанка и индивидуальным предпринимателям выплатили 99,4% страхового возмещения на 55,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
В ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов направили 14,3 млрд руб. Выплаты кредиторам 1 очереди в размере 20% суммы установленных требований проходят до 28 августа 2018 года.
Кроме того, по данным АСВ, 28 тыс. вкладчикам Интехбанка выплатили 99,7% страхового возмещения на 13 526,6 млн рублей. На удовлетворение требований кредиторов направили 1 716,2 млн рублей. До 28 августа 2018 года осуществляются выплаты кредиторам 1-й очереди в размере 11,7% суммы установленных требований.
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