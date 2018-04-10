Вкладчикам ТФБ выплатили 99,4% страхового возмещения на 55,3 млрд рублей

В ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов направили 14,3 млрд руб. Выплаты кредиторам 1 очереди в размере 20% суммы установленных требований проходят до 28 августа 2018 года.

Кроме того, по данным АСВ, 28 тыс. вкладчикам Интехбанка выплатили 99,7% страхового возмещения на 13 526,6 млн рублей. На удовлетворение требований кредиторов направили 1 716,2 млн рублей. До 28 августа 2018 года осуществляются выплаты кредиторам 1-й очереди в размере 11,7% суммы установленных требований.