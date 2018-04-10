Тиньков оценил потери из-за падения фондового рынка

Состояние председателя совета директоров Тинькофф-банка Олега Тинькова сократилось на $250 млн из-за падения фондового рынка на фоне введенных Минфином США санкций против российских компаний, сообщил бизнесмен на пленарной сессии «Биржевого форума — 2».
«Я вчера потерял $250 млн Но ничего страшного. Бывали дни, когда я терял миллиарды. Так что вчера был хороший день», — сказал Тиньков.
Ранее США ввели санкции против российских бизнесменов и компаний. Это обрушило акции ряда предприятий, а также привело к росту биржевого курса евро до 75 рублей.