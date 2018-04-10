Банкротящийся Виктор Развеев пытается исключить из конкурсной массы свою пенсию

Банкротящийся бенефициар исчезнувшего банка «Приоритет» и бывший президент ФК «Крылья Советов» Виктор Развеев намерен исключить из конкурсной массы собственную пенсию, пишет «КоммерсантЪ». Какие еще активы вошли в конкурсную массу пока неизвестно, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве отчет конкурсного управляющего не опубликован. Виктор Развеев очевидно считает, что имущества достаточно для полного погашения требований кредиторов, которым он задолжал более 300 млн рублей.

Напомним, предприниматель подал иск о своем банкротстве в конце 2016 года. Весной 2017 г. суд признал Виктора Развеева несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Крупнейшим кредитором планировал стать банк «Приоритет» в лице "Агентства по страхованию вкладов" (124 млн рублей).

Бывший подконтрольный Виктору Развееву банк «Приоритет» лишился лицензии в 2014 году. Причиной стали финансовые трудности кредитной организации, связанные с оттоком клиентов из-за конфликта между акционерами банка. Осенью того же года «Приоритет» начал банкротиться. Задолженность финансовой организации перед кредиторами превысила 1,5 млрд рублей.

Однако в июне 2017 г. с заявлением о включении в реестр кредиторов в суд обратился Алексей Сивачев. Бывший владелец банка по долговой расписке задолжал Сивачеву 141 млн рублей. Эту сумму займодавец взыскал с Виктора Развеева в Ленинском районном суде. В сентябре арбитражный суд удовлетворил заявление. «Приоритет» попытался оспорить решение суда в апелляционной инстанции, но желаемого результата добиться не удалось. В реестр кредиторов помимо «Приоритета» и знакомого Развеева вошли ФНС (31 млн руб.) и Сбербанк (16 млн руб.).

В конце прошлой недели Виктор Развеев попросил суд обязать конкурсного управляющего Юрия Берестнева предоставить ему возможность в полном объеме распоряжаться банковским счетом, на который перечисляется положенная по закону пенсия. Рассмотрение заявления Развеева назначено на 17 апреля.

Как говорит руководитель юридического департамента HEADS Consulting Диана Маклозян, бесконтрольное пользованием счетом может нарушить права кредиторов. «В рамках рассмотрения дела, безусловно, должна быть предоставлена выписка с заявленного банковского счета, но это никоим образом не может служить доказательством того, что на этот счет в будущем будут поступать только денежные средства в виде пенсии», — считает Диана Маклозян.

Как поясняет партнер юридической компании " Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин, в соответствии с законом всеми средствами гражданина, проходящего через процедуру банкротства, распоряжается управляющий, пенсия не является исключением.

"В случае банкротства гражданина значимым является не источник или назначение денежных средств, а сумма. В соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), гражданин имеет право распоряжаться бесконтрольно только суммой, не превышающей 50 тыс. руб., все остальные траты должны быть предварительно согласованы. Для увеличения этой суммы должник должен предоставить суду доказательства, почему и, главное, на что он планирует ежемесячно тратить более крупную сумму, в противном случае ему будет отказано», — говорит юрист.

Виктор Развеев от общения со СМИ отказался.