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Мираф-банк в лице АСВ требует 82 млн руб от Банка внешней торговли КНДР
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Мираф-банк в лице АСВ требует 82 млн руб от Банка внешней торговли КНДР 

Прайм 1 час назад
Признанный банкротом в 2016 году омский Мираф-банк, конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), требует в арбитражном суде Москвы около 82 миллионов рублей от Банка внешней торговли КНДР, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 4 апреля, пока он оставлен судом без движения, так как истец не приложил выписки о регистрации ответчиков в качестве юридических лиц. Кроме Банка внешней торговли КНДР, соответчиками в иске указаны представительства этой кредитной организации в Хабаровске и Москве. Иск будет принят к производству, если до 7 мая истец передаст в суд недостающие документы. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.
Арбитражный суд Омской области в феврале 2016 года признал Мираф-банк банкротом по требованию Банка России. Как сообщал ЦБ в июне 2016 года, «дыра» в капитале Мираф-банка составила 1,5 миллиарда рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов не превышала 3,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 4,9 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, Мираф-банк на 1 января 2016 года занимал 358-е место в банковской системе РФ.
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