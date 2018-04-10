Арбитраж продлил банкротство Татфондбанка и Интехбанка

Как сообщается в документах суда, банкротство Татфондбанка продлено на полгода, Интехбанка — также.

Продажу имущества Татфондбанка планируется начать во втором квартале 2018 года, пока АСВ подбирает торговую площадку. На погашение требований реестра пока направлено 14,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в реестр первой очереди были включены около 11,8 тысяч человек с суммой требований около 71 миллиарда рублей. В настоящий момент общие требования к банку превышают 154 миллиарда рублей, 7,8 миллиардов из которых не включены в реестр.