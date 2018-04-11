Суд в Челябинске начал оглашать приговор по делу о многомиллиардном ущербе дольщикам

ЧЕЛЯБИНСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Оглашение приговора по делу о злоупотреблении полномочиями бывшим генеральным директором строительной компании «Гринфлайт» Сергеем Мануйловым, от действий которого дольщикам и компании причинен материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд рублей, началось в среду в Центральном районном суде Челябинска, передает корр. ТАСС.

"Сегодня будет оглашена первая часть приговора", — сказала судья.

Ранее суд заслушал некоторых пострадавших от действий Мануйлова. В прениях выступили представители обвинения и защиты. Прокурор отметил, что общий ущерб от действий подсудимого превысил 10,093 млрд рублей.

По данным областной прокуратуры, Мануйлов, являясь гендиректором компании «Гринфлайт», с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключил ряд заведомо невыгодных сделок. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей.

Для «Гринфлайта» действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела находились на личном контроле заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.