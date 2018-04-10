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На суд по иску УК «ЦУП» к Ивану Чазову будут приглашены компания «Дартс» и Дмитрий Скриванов
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На суд по иску УК «ЦУП» к Ивану Чазову будут приглашены компания «Дартс» и Дмитрий Скриванов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Исковые требования Ивану Чазову предъявило ООО «Управляющая компания „ЦУП“. Размер претензий составляет 13,5 миллионов рублей, из которых 4 миллиона — проценты, а 9,5 миллионов господин Чазов согласно предъявленным распискам получил по договору займа от Дмитрия Скриванова (на тот момент — депутат заксобрания Прикамья). 16 сентября 2016 долговые обязательства Чазова были переуступлены Скривановым компании АО „Дартс“, которая в свою очередь 13 ноября 2017 года переуступила право требования долга компании ООО „УК „ЦУП“. Следующее заседание суда назначено на 16 мая.
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