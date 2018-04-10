Дорогие медиа. Сколько стоит бюджету продукт государственных СМИ

Вне конкуренции

Всероссийская гостелерадиокомпания ( ВГТРК ) остается абсолютным лидером по объему получения финансовой поддержки из федерального центра. В соглашении между руководством ВГТРК и Роспечати , рассчитанном с 2018 по 2020 годы, указана сумма в 62 млрд 390 млн 19 тысяч рублей. Меньше всего на создание контента и наполнение им теле— и радиоэфиров, а также на содержание зарубежных корпунктов компании, компания получит в этом году — 19,9 млрд рублей (в 2017 году — тогда объем финансирования составил 21,65 млрд рублей). В 2019 году сумма вырастет до 21,08 млрд рублей, в 2020 году объем финансирования достигнет уже 21,4 млрд рублей.

Любопытно, что в разгар президентской избирательной кампании, в марте этого года, ВГТРК уже получила более 219 млн рублей. Тем временем в соглашении с Роспечатью прописано, что выплаты субсидии предусмотрены только в декабре — вся сумма, 19,9 млрд рублей.

Помимо прочего, ВГКТР будет выделено 2,35 млрд рублей на организацию тестового вещания региональных версий своих телерадиоканалов в первом мультиплексе. Столько же — на финансовое обеспечение мероприятий по переходу на производство программ в цифровом формате.

Усиление RT По объемам финансирования с ВГТРК сравним только телеканал Russia Today (официальное название — АНО «ТВ-Новости»). В этом году по соглашению с Роспечатью (документ подписан только на один год) компания получит 19 млрд 200 млн 259,5 тысячи рублей. На эти деньги RT, который федеральные власти, вероятно, решили поддержать после прошлогодних гонений на Западе, должен будет обеспечивать распространение своих теле— и радиоканалов и сетевых изданий «в мировом информационном пространстве». Покрываются также расходы на производство и распространение как в России , так и за ее пределами, собственного контента.

За год субсидирование АНО «ТВ-Новости» выросло: в 2017 году организации был выделен 18,7 млрд рублей.

Поддержать «Россию сегодня»

Трехгодичное соглашение между Роспечатью и МИА «Россия сегодня» предусматривает субсидирование в сумме 20 млрд 388 млн 884,2 тысячи рублей. В этом году агентство получит большую часть из этой суммы — 6,8 млрд рублей (в последующие два года объем финансирования будет меньше примерно на 5 млн рублей). На эти деньги «Россия сегодня» должна обеспечить, в частности, освещение госполитики России и общественной жизни страны за рубежом, организовать информационное сопровождение внешней и внутренней политики России и т.п.

Отметим, что в 2017 году МИА «Россия сегодня» получило из федеральной казны 6 млрд 794 млн 442,1 тысячи рублей. Это примерно такой же объем финансирования, какой предусмотрен новым соглашением в 2019 и 2020 годах.

Печатный рупор

Российская газета », официальное печатное издание федеральных властей, за три года по соглашению с Роспечатью получит 9 млрд 846 млн 328,6 тысячи рублей. Из них 2 млрд 972 млн 813,1 тысячи рублей — в этом году (почти 500 млн рублей в редакцию поступили в феврале-марте). В последующие два года финансирование несколько увеличится: в 2019 году размер субсидии определен в сумме 3 млрд 375,99 млн рублей, в 2020 году — 3 млрд 497,52 млн рублей. Все это — деньги на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госуслуг.

В 2017 году «Российской газете» из федеральной казны было выделено 3 млрд 85,02 млн рублей.

Еще один интернет-рупор российского чиновничества — Информационное телеграфное агентство России, или всем известное ИТАР-ТАСС. Соглашение с ним заключено на три года. Сумма, которую получит компания с 2018 по 2020 годы, заметно меньше той, что предусмотрена для главного конкурента ТАСС — МИА «Россия сегодня». Это 6 млрд 77 млн 17,9 тысячи рублей. В этом году агентство получит из казны 2 млн 206,86 млн рублей. Эти средства предназначены для «организации мероприятий по освещению госполитики и общественной жизни в РФ», для оперативного сбора и распространения важной для органов госвласти информации. Сюда же включены расходы на обеспечение международной деятельности. В последующие годы объем финансирования будет чуть меньше, чем в этом году, — 1 млрд 935,07 млн рублей в 2019 и в 2020 годах соответственно.

Обществу хватит

Ровно полтора миллиарда рублей в этом году из федерального бюджета получит Общественное российское телевидение (ОТВР). Такая сумма предусмотрена соглашением с Роспечатью. Деньги предназначены на вещание телеканала, связанное с производством контента, наполнением им телеэфира и продвижение канала.

По сравнению с прошлым годом, объем субсидирования ОТВР не изменился.

«Первый» не во всем

«Первый канал», по итогам двух последних лет уступающий лидерство среди телеканалов «России 1», получит госсубсидию в размере 4 млрд 672 млн 760,65 тысячи рублей. В полном объеме эта сумма будет выделена компании в этом году. Средства предназначены для оплаты Российской теле— и радиовещательной сети услуг по распространению и трансляции программ канала в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.

В этом году финансирование сократилось примерно на полмиллиарда рублей: в 2017-м «Первому каналу» из госказны было выделено 5 млрд 103,26 млн рублей.

«Пятый» — в массы

На те же цели, что и «Первый канал», свой 1 млрд 238 млн 717,17 тысячи рублей в этом году получит и «Пятый канал» (телерадокомпания «Петербург»).

Это меньше субсидии 2017 года, когда компания получила из федеральной казны 1 млрд 328,93 млн рублей.

Спорт не в моде?

Сократилось в этом году также и субсидирование Национального спортивного телеканала, иначе говоря, канала «Матч ТВ». Соглашением с Роспечатью для НСТ предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 158 млн 762,74 тысячи рублей. Как и в двух предыдущих случаях, это средства на обеспечение трансляции программ в малонаселенных пунктах.

В прошлом году размер субсидии был ощутимо больше — 1 млрд 290 млн 494,39 тысячи рублей.

Один из самых популярных отечественных телеканалов — НТВ — на те же самые цели получит в этом году самую скромную поддержку — 935 млн 617,12 тысячи рублей. Это меньше почти на 20 млн рублей объем прошлогоднего финансирования, когда телеканал получил 954 млн 632,65 тысячи рублей.

На кого работают

Исследование компании Mediascope по итогам 2017 года выявило, что наиболее популярным среди телезрителей в прошлом году был канал «Россия 1» (ВГТРК), следом шли «Первый канал», НТВ и «Пятый канал».

Каждый из них ориентируется на свою возрастную группу зрителей. Так, у «России 1» это люди старше 25 лет. Хотя, по данным РБК, в этом году канал переориентировался на аудиторию от 18 лет и старше. А это — ниша уже канала НТВ. Охват зрительской аудитории «Первого канала» еще более широк — это люди от 14 до 59 лет.

Чтобы телевизионная машина работала без сбоев, в течение трех лет (до 2020 года) в капитальный ремонт инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования будет вложено 3 млрд 207 млн 125,6 тысячи рублей.

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