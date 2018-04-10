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ФАС и Bayer обсудят сделку с Monsanto 12 апреля
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ФАС и Bayer обсудят сделку с Monsanto 12 апреля 

Rambler News Service 37 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсудит с немецким концерном Bayer сделку по приобретению американской Monsanto 12 апреля 2018 года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах Айпрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.
«С Bayer у нас ключевая встреча, я думаю, подводящая на этом этапе итоги, состоится 12 апреля, то есть послезавтра. Мы сегодня уже готовились к ней, я очень надеюсь, что ничто не помешает нам достигнуть позитивного результата», — сказал он.
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