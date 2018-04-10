Европейская Юридическая Служба продолжает укрепляться на LegalTech рынке России

Группа компаний ЕЮС приобрела сервис по оформлению налоговых вычетов Налогия. Это уже третья сделка Компании с начала года в сфере Legal Tech. В свою очередь, инвестиционный холдинг «ФИНАМ» и компания «Скагит Инвестментс» увеличили свои доли в компании Налогия до блокирующего пакета.

России. Налогия — удобный современный онлайн-сервис для подготовки и подачи налоговых деклараций и документов на возврат НДФЛ c профессиональной дистанционной поддержкой. Веб-приложение Налогии помогает быстро и надежно в режиме онлайн подать налоговые декларации для физических лиц и сопроводительные документы, в том числе для возврата налога, не выходя из дома или офиса в любую налоговую инспекцию

"Сервис Налогия проделал большой путь, и ему требуется новый виток развития. Налогия завоевала не только доверие сотен тысяч пользователей, но и несколько престижных призов, включая Премию Рунета, первое место на конкурсе проектов в рамках Недели Российского Интернета и приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе инновационных компаний финансового сектора FinNext. Спасибо Европейской Юридической Службе и фондам за предоставленные возможности двигаться вперед и улучшать наш продукт", — Сергей Цаболов, генеральный директор ООО «Налогия».

Налоговая декларация 3-НДФЛ — документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). Декларацию должны, как правило, подавать люди, продававшие имущество, имеющие доходы из-за рубежа, лица, получающие доходы, по которым налог не был уплачен налоговым агентом, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения, и так далее. Декларацию также необходимо подавать для получения налоговых вычетов, которые определены Налоговым кодексом.

Миссия Налогии — коренным образом модернизировать то, как россияне «общаются» с государством, в том числе в сфере налогообложения и получения вычетов.

"Рынок сервисов для получения налоговых вычетов остается перспективным, растущим и низкоконкурентым. Команда Налогии сделала качественный и удобный LegalTech-продукт. Наши технологии и инвестиции позволят сервису добиться новых высот. В ближайшее время мы сосредоточимся над реализацией инновационных технологий в области ЭЦП и развития каналов продаж. Также с сегодняшнего дня более чем 800 тысячам клиентов ЕЮС будет предоставляться скидка на услуги Налогии", — Андрей Хорошилов, директор по региональному и международному развитию ЕЮС.

"Мы верим в отрасль и продолжаем в нее инвестировать. В лице ЕЮС мы видим сильного управляющего партнера, который является лидером рынка LegalTech и имеет богатый управленческий и проектный опыт. Мы считаем, что новые инвестиции выведут сервис на новый уровень", — Алексей Гарюнов , директор «Скагит Инвестментс».

О Европейской Юридической Службе

Компания была основана в 2007 году, создав на рынке новую товарную категорию круглосуточной дистанционной юридической поддержки. Компания стала первой, предложившей рынку онлайн услугу юридической профилактики по всем видам права. Услуги Компании доступны 24/7/365 и могут оказываться по широкому выбору каналов связи: телефон, e-mail, онлайн чат, skype, звонок через личный кабинет. За 11 лет работы Компании было оказано более 3,5 миллионов юридических консультаций, а количество клиентов превысило 850 000 физических и 50 000 юридических лиц. Партнерами Европейской Юридической Службы являются более 40 крупнейших банков России, включая Сбербанк и Почта банк, десяток страховых компаний и представителей ритейла. Собственная агентская сеть Компании насчитывает более 10 тыс. агентов. Также Европейская Юридическая Служба осуществляет свою деятельность на территории 8 стран.

Об инвестиционном фонде Skagit

Компания основана в октябре 2005 году. С момента основания Компания инвестировала в более чем 20 проектов, среди которых BaDoo и Banki.ru . Основное направление деятельности — прямые инвестиции в инновационные проекты по всему миру. В основном эти проекты сосредоточены в финансовом (управление активами, платежные системы), телекоммуникационном (социальные сети, интернет-сервисы) и рекламном (интернет-маркетинг) секторах.

Об инвестиционном компании ФИНАМ