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«Ургалуголь» получил субсидию в рамках освоения месторождения
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«Ургалуголь» получил субсидию в рамках освоения месторождения 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
АО «Ургалуголь» получило субсидию на возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры в рамках проекта по увеличению добычи угля в Хабаровском крае. Федеральный транш в размере 321,5 млн рублей направлен на возмещение затрат по строительству воздушной линии электропередачи и технологической автомобильной дороги от участка открытых горных работ «Правобережный» до обогатительной фабрики «Чегдомын» на Ургальском каменноугольном месторождении.
— Мы реализуем комплексный проект по разработки разреза, который позволит увеличить производственную мощь шахты и разреза. Все средства на эти цели вкладывает сама компания, а уже потом деньги нам возвращает государство за построенные и введенные в эксплуатацию объекты. Причем государстввенные средства поступают только на объекты инфраструктуры: на железнодорожные пути, линии электропередач, мосты и так далее. Соответствующее соглашение мы подписали еще в 2015 году, — прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» финансовый директор ОАО «Ургалуголь» Алексей Алексеев.
До конца июня инвестор планирует достроить и сдать в эксплуатацию еще два инфраструктурных объекта — подстанцию Правобережная и железнодорожные пути обогатительной фабрики «Чегдомын». Предельный размер возмещения за счет средств субсидии по этим объектам может составить 447 млн рублей.
Проект АО «Ургалуголь» предполагает увеличение производственной мощи шахты Северная до 7,1 млн/тонн, строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе мощностью 6 млн тонн в год, поэтапное увеличение производственной мощности разреза Буреинский до 3 млн тонн.
Общая сумма бюджетных инвестиций в инфраструктуру составляет 1,212 млрд рублей. При этом на сегодняшний момент в проект уже вложено 22,5 млрд рублей частных инвестиций, создано 99 рабочих мест.
Добавим, инвестор на собственные средства строит жилой комплекс в поселке Чегдомын для сотрудников компании. Дома возводятся по современным технологиями с использованием многослойных фасадных панелей. Этот метод позволяет строить дома быстро с высокой степенью энергоэффективности.
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