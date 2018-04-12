Более 4,2 млн руб. штрафов выписали застройщикам Подмосковья со 2 по 8 апреля

Со 2 по 8 апреля 2018 г. застройщики Подмосковья оштрафованы на сумму свыше 4,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.

«Главгосстройнадзором с 2 по 8 апреля рассмотрено 41 дело об административных правонарушениях, по 34 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 4 млн 202 тыс. руб. Из них за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 29 постановлений на 3 млн 140 тыс. руб., два постановления на 22 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, два постановления на 1 млн руб. вынесено за строительство без разрешения, одно постановление на 40 тыс. руб. за выполнение работ без свидетельства о допуске», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе добавили, что семи компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

Отмечается, что с начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму свыше 48,7 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала 2018 г., составила 21 млн руб.

«Обеспечение надлежащего качества строительства зависит от повышения ответственности и дисциплины всех участников строительного процесса», — подчеркнул Р. Тагиев.