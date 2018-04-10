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Банк «Российский капитал» обратится к «Дом.РФ» за помощью на 22,85 млрд руб
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Банк «Российский капитал» обратится к «Дом.РФ» за помощью на 22,85 млрд руб 

РИА Недвижимость 49 минут назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Совет директоров банка «Российский капитал» принял решение обратиться к «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) за финансовой помощью в размере 22,849 миллиарда рублей, следует из материалов банка.
"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: обратиться к единственному акционеру АКБ «Российский капитал»… с предложением о внесении безвозмездного вклада в имущество банка в сумме 22,849 миллиарда рублей", — говорится в сообщении банка по итогам заседания совета директоров 9 апреля.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.РФ». По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 359,4 миллиарда рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
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