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Glencore отказалась от конвертации акций «Русала»
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Glencore отказалась от конвертации акций «Русала» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Компания Glencore отказалась от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Уточняется, что решение компании связано с тем, что En+ и "Русал" попали под санкции со стороны США.
Также стало известно, что исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров "Русала".
Компания добавляет, что обязуется соблюдать все наложенные на "Русал" санкции и примет все меры для смягчения рисков для своего бизнеса от этих санкций, в том числе вторичных.
Ранее сообщалось, что менеджмент "Русала" работает над минимизацией возможных рисков.
Также в "Русал" добавили, что компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса.
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