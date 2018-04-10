Glencore отказалась от конвертации акций «Русала»

Компания Glencore отказалась от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что решение компании связано с тем, что En+ и "Русал" попали под санкции со стороны США

Также стало известно, что исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров "Русала".

Компания добавляет, что обязуется соблюдать все наложенные на "Русал" санкции и примет все меры для смягчения рисков для своего бизнеса от этих санкций, в том числе вторичных.

Ранее сообщалось, что менеджмент "Русала" работает над минимизацией возможных рисков.

Также в "Русал" добавили, что компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса.