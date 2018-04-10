«По итогам марта 2018 г. объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,7 тыс. единиц, что на 7,6% выше показателя годичной давности. По итогам I квартала нынешнего года объем рынка новых LCV в России составил 25,4 тыс. автомобилей — на 9,4% больше, чем за тот же период 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером первичного рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 47% от общего объема. В количественном выражении это составляет 5 тыс. штук — на 27,7% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель — «УАЗ», показатель которого чуть превысил 1,5 тыс. автомобилей (— 42,7%). Далее с практически одинаковыми результатами следуют американский Ford (1 тыс. 81 штук; +99,8%) и российская Lada (1 тыс. 69 штук; +13,2%). Замыкает пятерку лидеров немецкий Mercedes-Benz (785 штук; — 13,1%).