«Северсталь» в I квартале увеличила выпуск стали на 6%

"Северсталь" в первом квартале 2018 года увеличила выпуск стали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,033 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство чугуна за первый квартал практически не изменилось — 2,347 миллиона тонн против 2,342 миллиона тонн годом ранее.

Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 13% и составили 2,865 миллиона тонн. В том числе реализация полуфабрикатов выросла в 2,2 раза — до 256,2 тысячи тонн, проката — на 8%, до 2,166 миллиона тонн. Продажи угля (без учета продаж внутри компании) упали на 15%, до 403,8 тысячи тонн, железорудного сырья — выросли на 7%, до 1,441 миллиона тонн.