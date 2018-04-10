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«ЮжУралЭнергостали» придется выплатить штраф в сто тысяч рублей
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«ЮжУралЭнергостали» придется выплатить штраф в сто тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерность постановления Челябинского УФАС России о наложении на ООО «ЮжУралЭнергосталь», участника сговора на аукционе по строительству детского садика, штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Аукцион на строительство детского сада на 140 мест в Верхнеуральске с начальной ценой контракта более 105 млн рублей проводило МУ «Управление инженерного обеспечения и строительства Верхнеуральского района». Антимонопольная служба выявила два сговора на данных торгах. В первое антиконкурентное «объединение» входили ООО «Севиком» и ООО «Профэконом», ООО «ЮжУралЭнергосталь», во второе — ООО «Премьера», ООО «РемПромСтрой» и ООО «СтройСоюз».
Целью двух предварительно сговорившихся групп строительных компаний являлось поддержание начальной цены контракта и, соответственно, устранение из конкурентной борьбы добросовестных участников. При этом данные группы не знали о существовании друг друга, но действовали практически по одной схеме.
Согласно планам каждой из групп, две компании в группе должны были снижать начальную цену контракта до тех пор, пока добросовестные участники аукциона не откажутся от дальнейшей борьбы. Затем две компании прекращают дальнейшее участие в торгах.
В результате победителем аукциона должна была стать третья компания, предложившая цену, максимально приближенную к начальной цене контракта.
При этом антимонопольным органом установлено, что участие в аукционе ООО «Севиком», ООО «Профэконом» и ООО «ЮжУралЭнергосталь» происходило с одного IP-адреса. По предварительной договоренности данных компаний победителем на аукционе должно было стать ООО «ЮжУралЭнергосталь». Однако им не удалось достичь своей цели ввиду того, что участие в данном аукционе приняла вторая группа компаний.
Согласно антиконкурентному замыслу второй группы, победителем аукциона должно было стать ООО «Премьера», поскольку остальные претенденты на победу из данной группы сговора намеренно не представили требуемые документацией об аукционе документы, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Отсутствие указанных документов должно было привести к отклонению заявок ООО «РемПромСтрой» и ООО «СтройСоюз» и заключению с ООО «Премьера» контракта по наиболее высокой цене.
Однако второй группе также не удалось реализовать свой план. Так, победителем стал добросовестный участник аукциона ООО «Современные технологии бизнеса», предложившее цену 89,9 млн рублей в последние секунды аукциона.
Комиссия Челябинского УФАС России признала ООО «Севиком», ООО «Профэконом», ООО «ЮжУралЭнергосталь», ООО «РемПромСтрой», ООО «СтройСоюз», ООО «Премьера» нарушившими п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.
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