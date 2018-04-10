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Экспорт водки в январе-феврале 2018 г. вырос на 9,8%, до $15,2 млн
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Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым
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Экспорт водки в январе-феврале 2018 г. вырос на 9,8%, до $15,2 млн
РЖД-Партнер
47 минут назад
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РЖД-Партнер
Комментарии
Экспорт водки в натуральном выражении за отчетный период вырос на 0,8% и составил 229,73 млн декалитров.
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