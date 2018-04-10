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«Северсталь» в I квартале увеличила производство стали на 1%
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«Северсталь» в I квартале увеличила производство стали на 1% 

Rambler News Service 49 минут назад
«Северсталь» в I квартале 2018 года увеличила производство стали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,03 млн тонн, сообщили в компании.
Выпуск чугуна остался на уровне прошлого года и составил 2,35 млн тонн.
Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 3% к предыдущему кварталу — до 2,86 млн тонн.
В первом квартале компания продолжила наращивать долю продаж на экспортном направлении до 48% (в IV квартале 2017 года — 42%) ввиду роста прибыльности поставок
«Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, на Украине, в Латвии и Польше. Основным акционером является Алексей Мордашов.
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