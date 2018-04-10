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Чистая прибыль Красцветмета в 2017 году выросла на 12%
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Чистая прибыль Красцветмета в 2017 году выросла на 12% 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Прайм
Красцветмет по итогам 2017 году увеличил чистую прибыль на 12% по сравнению с годом ранее — до 0,5 млрд рублей, выручка выросла на 10% и составила 21 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в компании.
По итогам прошлого года Красцветмет остается одним из крупнейших производителей драгоценных металлов в мире. В 2017 году производство золота выросло на 22%, до 220 тонн, что стало историческим рекордом для компании.
Объем произведенных металлов платиновой группы вырос на 7% — до 118 тонн. Было выпущено 3,3 тонны каталитических систем для предприятий азотной промышленности (+19%) и 2,7 тонны цепей из золота (+35%) для ювелирной отрасли.
По итогам года аффинажный дивизион Красцветмета занял 72% рынка по производству золота, дивизион технических изделий — 56% по производству каталитических систем, ювелирный дивизион — 16% по выпуску цепей из золота.
На долю Красцветмета в прошлом году пришлось 85% рынка переработки отработанных промышленных катализаторов и 35% автомобильных нейтрализаторов, что составляет 700 и 250 тонн соответственно.
Продукция компании была поставлена более чем в 20 стран мира, доля экспортной выручки составила 40%. В прошлом году Красцветмет создал совместное предприятие с АО «Узкимёсаноат» в Узбекистане.
Кроме того, в 2017 году R&D Park Красцветмета стал членом Международной ассоциации научных парков — IASP, объединяющей 374 технопарка из 77 стран мира.
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