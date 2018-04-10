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Санкции США обвалили российскую биржу
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Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым

Санкции США обвалили российскую биржу 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Индексы российских бирж в понедельник обрушились на максимальную величину с марта 2014 года. Это стало следствием новых санкций, введенных на прошлой неделе Соединенными Штатами.
Рубль, а также акции российских компаний обновили минимальные показатели. Национальная российская валюта продемонстрировала самое большое снижение курса по отношению к доллару за последние полгода, а индекс Московской биржи понес самые серьезные потери, начиная с марта 2014 года, сообщает РЕН ТВ.
По результатам торгов индекс Московской биржи снизился на 8,34%, достигнув 2090,88 пункта, индекс РТС упал на 11,44%, достигнув 1094,98 пункта.
Курс доллара превысил 60 рублей, евро — 74 рубля.
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