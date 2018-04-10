Ещё
Иена дешевеет к доллару после заявлений председателя КНР по импортным пошлинам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иена дешевеет к доллару после заявлений председателя КНР по импортным пошлинам 

Прайм 51 минуту назад
Курс иены к доллару снижается во вторник утром после того, как заявления председателя КНР Си Цзиньпина относительно импортных пошлин способствовали снижению опасений относительно торговой войны между США и Китаем и привели к уменьшению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск курс доллара к иене рос до 107,12 иены за доллар со 106,78 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2318 доллара за евро с 1,2319 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07% — до 89,9 пункта.
В центре внимания инвесторов во вторник оказалось заявление Си Цзиньпина о том, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей. Это ослабило опасения рынков, связанные с торговой войной между США и Китаем, и как следствие снизило спрос на более надежную японскую валюту.
"Опасения, связанные с торговой войной, каждый день то обостряются, то утихают. Сегодня они просто уменьшились, и это привело к росту курса доллара в паре с иеной", — сказал агентству Рейтер рыночный экономист Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).
Прайм: последние новости
Иран предложил РЖД электрифицировать ж/д линию длиной в 3 тыс км - Мишарин Риск Сбербанка в отношении компаний из списка санкций США составляет менее 2,5% активов Глава "Газпрома" прокомментировал санкции в свой адрес
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым467
Рубль ждет технический отскок78
Сын Табакова взбесил народ132
США приготовились к удару по Сирии1168
Сбербанк оценил риски из-за санкций546
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение