Попавшему под санкции «Русалу» помогут из бюджета России

Правительство рассматривает возможность помочь компании «Русал» , попавшей под санкции США , с краткосрочной ликвидностью. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», — сказал он.

По словам министра, правительство может предоставить включенным в санкционный список компаниям временную ликвидность, например, через «Промсвязьбанк»

«Безусловно, окажем им поддержку: будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются», — подчеркнул министр.

Вхождение государства в капитал компании не рассматривается.

«Русал» 9 арпеля предупредил о техническим дефолтам по кредитным обязательствам в связи с санкциями Вашингтона.

Американский Минфин 6 апреля внес нескольких российских бизнесменов, в том числе основного владельца «Русала» Олега Дерипаску , в санкционный список. В первый рабочий день после опубликования списка, 9 апреля, акции «Русала» на открытии торгов Московской биржи рухнули почти на 47 процентов, в течение дня бумаги снижались на 30 процентов.

В состав «Русала» входят все российские заводы по производству первичного алюминия, глинозема, добыче бокситов, а также выпуску фольги. Основные предприятия компании находятся в Сибири.