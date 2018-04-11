Омский минпром должен заплатить 66 млн рублей за инвестпроект Фёдоровки 

Накануне, 10 апреля, Девятый Арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе предыдущее решение Арбитражного суда. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области все же должно будет выплатить «Внешэкономбанку» (ВЭБ) 66,4 млн рублей за контракт по инвестиционному консультированию для строительства аэропорта Омск-Фёдоровка.
Напомним, что региональный Минпром ещё в 2013 году заказал у ВЭБа инвестпроект по строительству Омск-Фёдоровки. Внешэкономбанк должен был определить инвестора, который займется стройкой, и оказывать услуги инвестиционного консультирования. Срок договора с компанией заканчивался 31 декабря 2016 года.
ВЭБ, как указано в материалах суда, часть работа выполнил, но деньги за свои услуги так и не получил.
Региональный Минпром хотел признал данную сделку не действительной, ссылаясь на то, что у лиц, заключавших контакт, не было на то полномочий. Чиновники также сослались на письмо прокуратуры Назарову, в котором контракт признавался незаконным из-за отсутствия обоснования начальной (максимальной) цены.
Отметим, что признать сделку недействительной пытался и нынешний врио губернатора Омской области Александр Бурков. От его имени был направлен иск в Арбитражный суд Москвы. По этому делу рассмотрение временно приостановлено.
От Минпрома в арбитраж поступило встречное исковое заявление, чиновники просили признать сделку ничтожной. Но суд первой инстанции встречный иск отклонил и удовлетворил требования ВЭБа. Это решение сегодня поддержала и апелляционная инстанция.