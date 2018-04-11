Омский минпром должен заплатить 66 млн рублей за инвестпроект Фёдоровки

Напомним, что региональный Минпром ещё в 2013 году заказал у ВЭБа инвестпроект по строительству Омск-Фёдоровки. Внешэкономбанк должен был определить инвестора, который займется стройкой, и оказывать услуги инвестиционного консультирования. Срок договора с компанией заканчивался 31 декабря 2016 года.

ВЭБ, как указано в материалах суда, часть работа выполнил, но деньги за свои услуги так и не получил.

Региональный Минпром хотел признал данную сделку не действительной, ссылаясь на то, что у лиц, заключавших контакт, не было на то полномочий. Чиновники также сослались на письмо прокуратуры Назарову, в котором контракт признавался незаконным из-за отсутствия обоснования начальной (максимальной) цены.

Отметим, что признать сделку недействительной пытался и нынешний врио губернатора Омской области Александр Бурков . От его имени был направлен иск в Арбитражный суд Москвы. По этому делу рассмотрение временно приостановлено.

От Минпрома в арбитраж поступило встречное исковое заявление, чиновники просили признать сделку ничтожной. Но суд первой инстанции встречный иск отклонил и удовлетворил требования ВЭБа. Это решение сегодня поддержала и апелляционная инстанция.