Онлайн-кинотеатры впервые заработали на пользователях больше, чем на рекламе

Объем рынка онлайн-кинотеатров в 2017 году вырос на 60% и составил 7,7 млрд рублей. В прошлом году доходы онлайн-кинотеатров от платной модели впервые оказались выше рекламной выручки, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование «ТМТ Консалтинг».

На рекламе онлайн-сервисы заработали 3,21 млрд рублей, что на 31% больше показателя 2016 года. При этом доходы от платной модели подскочили на 91% и достигли 4,47 млрд рублей. По итогам 2017 года соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58% соответственно. А в структуре пользовательских платежей доля подписки выросла с 40% до 59%.

Численность аудитории онлайн-кинотеатров почти не изменилась с 2016 года: по итогам 2017 года число зрителей достигло 40 млн При этом объем платящей аудитории вырос на 30% и достиг 2,6 млн пользователей. Стагнацию в числе зрителей аналитики связывают со снижением десктопной аудитории, которая начала переходить на мобильные устройства и Smart TV. Кроме того, онлайн-кинотеатры начали точнее учитывать аудиторию.

аналитик «ТМТ Консалтинг»

«Ранее сервисам было выгодно показывать большую аудиторию, поскольку основную выручку приносило размещение рекламы на персональных компьютерах. Поэтому использовались порой недобросовестные приемы, программы-боты. Сейчас, когда более эффективной становится платная модель, потребность в «раздувании» аудитории отпадает».

В «ТМТ Консалтинг» отмечают, что драйверами роста для рынка выступает популярность платного контента для пользователей, борьба с пиратством, а также усиление взаимодействия операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатров.

Рост платной модели говорит об изменении старого паттерна «пиратского смотрения», заявила руководитель отдела видеорекламы IMHO Любовь Ячкова . При этом рост выручки онлайн-кинотеатров позволяет компаниям инвестировать в покупку нового контента, развивать сервисы и привлекать новую аудиторию к легальному просмотру видео.

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