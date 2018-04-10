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Онлайн-кинотеатры впервые заработали на пользователях больше, чем на рекламе
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Онлайн-кинотеатры впервые заработали на пользователях больше, чем на рекламе 

Inc. 21 минуту назад
Фото: Inc.
Объем рынка онлайн-кинотеатров в 2017 году вырос на 60% и составил 7,7 млрд рублей. В прошлом году доходы онлайн-кинотеатров от платной модели впервые оказались выше рекламной выручки, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование «ТМТ Консалтинг».
На рекламе онлайн-сервисы заработали 3,21 млрд рублей, что на 31% больше показателя 2016 года. При этом доходы от платной модели подскочили на 91% и достигли 4,47 млрд рублей. По итогам 2017 года соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58% соответственно. А в структуре пользовательских платежей доля подписки выросла с 40% до 59%.
Численность аудитории онлайн-кинотеатров почти не изменилась с 2016 года: по итогам 2017 года число зрителей достигло 40 млн При этом объем платящей аудитории вырос на 30% и достиг 2,6 млн пользователей. Стагнацию в числе зрителей аналитики связывают со снижением десктопной аудитории, которая начала переходить на мобильные устройства и Smart TV. Кроме того, онлайн-кинотеатры начали точнее учитывать аудиторию.
Елена Крылова
аналитик «ТМТ Консалтинг»
«Ранее сервисам было выгодно показывать большую аудиторию, поскольку основную выручку приносило размещение рекламы на персональных компьютерах. Поэтому использовались порой недобросовестные приемы, программы-боты. Сейчас, когда более эффективной становится платная модель, потребность в «раздувании» аудитории отпадает».
В «ТМТ Консалтинг» отмечают, что драйверами роста для рынка выступает популярность платного контента для пользователей, борьба с пиратством, а также усиление взаимодействия операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатров.
Рост платной модели говорит об изменении старого паттерна «пиратского смотрения», заявила руководитель отдела видеорекламы IMHO Любовь Ячкова. При этом рост выручки онлайн-кинотеатров позволяет компаниям инвестировать в покупку нового контента, развивать сервисы и привлекать новую аудиторию к легальному просмотру видео.
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В конце марта стало известно, что Rambler Group Александра Мамута купила один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров Okko. Сделка была безденежной: предыдущий владелец Okko, компания Era Capital Елены Лапшиной, получит миноритарный пакет в Rambler Group.
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