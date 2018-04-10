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Эксперты не видят причин для дальнейшего падения рубля
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Эксперты не видят причин для дальнейшего падения рубля 

Хабаровский край сегодня 36 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Рубль способен вернуться к отметке 59 за доллар при цене нефти в $55 за баррель. Для дальнейшего снижения национальной валюты нет фундаментальных причин, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня" со ссылкой на «Известия».
Курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года вместе с падением на бирже акций многих российских компаний. Аналитики считают, что это не связано с макроэкономическими показателями, а является эмоциональной реакцией на введение новых санкций со стороны США.
Стабилизация на рынке акций произошла после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что попавшим под санкции компаниям будет оказана поддержка.
Заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая и замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов сошлись во мнении, что правительство должно поддержать не отдельного владельца бизнеса, попавшего под санкции, а занятых на его предприятиях людей.
Главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров и аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков в свою очередь заявили, что эмоциональная реакция должна постепенно сойти на нет, и рынок найдет новую точку равновесия, а распродажи могут смениться на осторожные покупки уже в ближайшие дни.
По словам вице-президента компании «Ренессанс Капитал» Олега Кузьмина, в том случае, если дальнейших санкций не последует, курс рубля может укрепиться при текущих ценах на нефть.
«Мы не думаем, что нас ждет более масштабное изменение курса. При цене на нефть $55 за баррель доллар будет стоить 59 рублей», — подчеркнул эксперт.
Подробнее — в материале «Известий»: Рубль готовится к реваншу
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