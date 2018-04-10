Аналитики повысили Красноярскому краю кредитный рейтинг 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило прогноз по рейтингу Красноярского края до позитивного и подтвердило рейтинг по шкале А (RU). Так обозначается высокая степень ликвидности и относительно стабильная экономика.
Как отмечается в отчете агентства, повышение прогноза связано с ростом операционного баланса при снижении долговой нагрузки и удлинении графика погашения долга в регионе.
Кредитный рейтинг сформирован на основе финансовых показателей края. Аналитики при изменении рейтинга учитывали такой фактор, как улучшение соотношения расходов на обслуживание долга и операционного баланса региона с 2014 по 2017 год. Кроме того, в отчете говорится о развитой региональной экономике и ликвидности краевого бюджета.
С 2007 года Красноярскому краю присваивают международные рейтинги три агентства: Fitch, Standard&Poor’s и Moody's. АКРА в 2017 году стало четвертым агентством, которое представляет экспертную оценку кредитоспособности региона.