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В бюджет Алтайского поступило на 12% больше средств, чем в прошлом году
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В бюджет Алтайского поступило на 12% больше средств, чем в прошлом году 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Минфин Алтайского края сообщил об исполнении бюджета региона по состоянию на 1 апреля 2018 года.
За 3 месяца текущего года в бюджет поступило на 12% больше средств, чем за тот же период прошлого года — 22 601 млн рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило на 1% больше — 11 613 млн рублей. Почти столько же (10 848 982 млн рублей) пришлось на средства федерального бюджета). При этом расходы бюджета к прошлому году увеличились на 21% и составили 21 420 млн рублей.
В Алтайском крае нет долгов по выплате зарплаты бюджетникам и по социальным выплатам, полностью профинансированы межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. Самые большие статьи расходов — социальная политика (9 058 099 тыс. рублей), образование (5 752 116 тыс. рублей), национальная экономика (3 186 630 тыс. рублей).
На обслуживание государственного и муниципального долга Алтайский край не тратит ни копейки. Национальная оборона за 3 месяца обошлась бюджету в 11 795 тыс. рублей, охрана окружающей среды — в 19 854 тыс. рублей, средства массовой информации — в 33 750 тыс. рублей.
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