В бюджет Алтайского поступило на 12% больше средств, чем в прошлом году

Минфин Алтайского края сообщил об исполнении бюджета региона по состоянию на 1 апреля 2018 года.

За 3 месяца текущего года в бюджет поступило на 12% больше средств, чем за тот же период прошлого года — 22 601 млн рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило на 1% больше — 11 613 млн рублей. Почти столько же (10 848 982 млн рублей) пришлось на средства федерального бюджета). При этом расходы бюджета к прошлому году увеличились на 21% и составили 21 420 млн рублей.

В Алтайском крае нет долгов по выплате зарплаты бюджетникам и по социальным выплатам, полностью профинансированы межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. Самые большие статьи расходов — социальная политика (9 058 099 тыс. рублей), образование (5 752 116 тыс. рублей), национальная экономика (3 186 630 тыс. рублей).

На обслуживание государственного и муниципального долга Алтайский край не тратит ни копейки. Национальная оборона за 3 месяца обошлась бюджету в 11 795 тыс. рублей, охрана окружающей среды — в 19 854 тыс. рублей, средства массовой информации — в 33 750 тыс. рублей.