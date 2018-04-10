Омичка отсудила у страховой компании почти 24 тыс. руб. за сломанный телефо

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Омска.

Суд разрешил спор между страховой компанией и омичкой. Девушка требовала, чтобы страховщики оплатили ремонт застрахованного телефона, который перестал работать после того, как упал в лужу. Страховая компания за ремонт платить отказалась, сообщив омичке, что это не страховой случай. Девушку такой ответ не устроил, она обратилась в суд.

«Омск-информ». «Девушка указала, что до окончания срока договора страхования не по ее вине дорогостоящий телефон упал в лужу, после чего перестал функционировать. Она потребовала от страховщика 25 490 рублей за восстановление телефона, 2549 рублей за неустойку и 5000 рублей за моральный вред», — цитирует слова пресс-службы суда РИА

Суд после проведённой экспертизы встал на сторону омички. Теперь компания страховщик должен выплатить омичке 15 тыс. 907 рублей за ремонт телефона, 5 тыс. рублей за неустойку и 3 тыс. рублей за моральный вред, а в общей сложности — 23 тыс. 907 рублей.

Решение сторонами не обжаловалось, вступило в законную силу.