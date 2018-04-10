Россияне стали чаще оплачивать покупки банковскими картами

Объем операций россиян по платежным картам с 2012 года вырос вдвое — до 41,84 триллиона рублей. При этом их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 миллиарда рублей, пишет газета «Известия»

Таким образом, граждане России стали всё чаще использовать банковские карты для оплаты услуг, а не только для снятия наличных в банкоматах, о чем свидетельствуют данные Центробанка . При этом доля трансакций по снятию наличных в банкоматах снижается.

Эксперты считают, что этому способствует развитие платежной инфраструктуры и появление бесконтактных систем оплаты. В настоящее время безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.

По данным Банка России, всего в стране выпущено 268,5 миллиона платежных карт. Из них активно используется 157,6 миллиона. За последние шесть лет количество операций по картам выросло в 3,5 раза и достигло 20,4 миллиарда. В 2017 году россияне сняли с банковских карт 27,3 триллиона рублей, а при безналичной оплате потратили 14,5 триллиона рублей. Средняя сумма при снятии наличных в банкоматах с 2012 года выросла с 6,3 тысячи рублей до 8,2 тысячи рублей. В то же время, средний чек при оплате товаров и услуг снизился с 1,1 тысячи до 855 рублей. Таким образом, карты стали использовать для мелких трат каждый день.