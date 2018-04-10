Ещё
Объем операций по банковским картам в России вырос вдвое за последние пять лет — газета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем операций по банковским картам в России вырос вдвое за последние пять лет — газета 

Прайм 30 минут назад
МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Объем операций по банковским картам в России вырос вдвое за последние пять лет, сообщает газета «Известия».
"С 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое — до 41,84 триллиона рублей. Их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 миллиарда", — сообщает издание со ссылкой на данные Банка России.
Отмечается, что вместе с этим россияне стали реже пользоваться банкоматами, чтобы снимать наличные. По данным издания, сейчас безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.
"В 2012 году количество операций по снятию наличных и по использованию карты в торговых сетях было почти равным. К 2015 году соотношение было 30/70, к 2017 году безналичная оплата уже занимала 84% всех операций с банковскими картами", — говорится в материале газеты.
По данным ЦБ, сообщают «Известия», всего в России выпущено 268,5 миллиона платежных карт, из них активно используется 157,6 миллиона. Средняя сумма при снятии наличных в банкоматах с 2012 года выросла с 6,3 тысячи рублей до 8,2 тысячи рублей, в то время как средний чек при оплате товаров и услуг снизился с 1,1 тысячи до 855 рублей, что демонстрирует, что карты стали использовать для мелких трат каждый день. Кроме того, принимать карты стали не только крупные торговые сети, но и небольшие магазины и индивидуальные предприниматели.
Добавляется, что вопросу увеличения доли безналичных платежей в России уделяется особое внимание — с 2013 года в правительстве обсуждается идея ограничить платежи наличными сначала суммой 600 тысяч рублей, а затем 300 тысяч рублей. К инициативе возвращались в 2015 и 2017 годах. Она рассматривалась как способ борьбы с теневой экономикой, но пока не внедрена. Одним из препятствий может стать отсутствие возможностей производить безналичные платежи в отдаленных районах страны.
Прайм: последние новости
Иран предложил РЖД электрифицировать ж/д линию длиной в 3 тыс км - Мишарин Риск Сбербанка в отношении компаний из списка санкций США составляет менее 2,5% активов "Русал" может объявить техдефолт по некоторым обязательствам из-за санкций - компания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии294
Сын Табакова взбесил народ93
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым281
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США57
Китай готов положить конец доллару и США45
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение