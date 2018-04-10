Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 43 базисных пункта

Пекин, 10 апреля / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 10 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3071 юаня за доллар, повысившись на 43 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3114 юаня за доллар.