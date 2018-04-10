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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 43 базисных пункта
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 43 базисных пункта 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 10 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3071 юаня за доллар, повысившись на 43 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3114 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7731 юаня за евро, 5,9104 юаня за 100 иен, 0,80352 юаня за сянганский доллар, 8,9141 юаня за фунт стерлингов, 9,6175 рубля за юань. -0-
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