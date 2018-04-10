Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России

Он добавил, что Брюссель проводил доскональные консультации с Вашингтоном касательно ограничений в отношении Российской Федерации.

«Для Совета решения по возможным санкциям должны приниматься единогласно», — передает слова представителя Евросоюза РИА Новости

Список с ограничениями американское финансовое ведомство уточнило на прошлой неделе. В перечень попали крупные бизнесмены, главы государственных корпораций и высокопоставленные чиновники.

В том числе в список включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Это неполный текст новости