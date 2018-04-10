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Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России
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Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России 

Федеральное агентство новостей 4 часа назад
Брюссель, 10 апреля. Европейский союз (ЕС) принял к сведению решение Соединенных Штатов относительно санкций в отношении России. Представитель ЕС отметил, что любой вопрос по санкциям разрешает каждая из сторон.
Он добавил, что Брюссель проводил доскональные консультации с Вашингтоном касательно ограничений в отношении Российской Федерации.
«Для Совета решения по возможным санкциям должны приниматься единогласно», — передает слова представителя Евросоюза РИА Новости.
Напомним, ранее в российском правительстве заявили, что обсуждают меры поддержки для бизнесменов, которые оказались в списке министерства финансов США. Пока методы помощи не определены, впрочем, как и ориентировочный срок обсуждения.
Список с ограничениями американское финансовое ведомство уточнило на прошлой неделе. В перечень попали крупные бизнесмены, главы государственных корпораций и высокопоставленные чиновники.
В том числе в список включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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