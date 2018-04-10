Россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг

Жители России стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг, реже снимая наличные в банкоматах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что в 2012 году число операций по снятию наличных в банкоматах и использованию банковских карт в качестве средства платежа, в частности в торговых центрах было практически равным.

«К 2015 году соотношение было 30/70, к 2017 году безналичная оплата уже занимала 84% всех операций с банковскими картами», — говорится в тексте.

По данным Банка России, за шесть прошедших лет количество операций с банковскими картами выросло в 3,5 раза и составило 20,4 млрд

Кроме того, по словам директора по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard Михаила Федосеева , Россия занимает первое местоте в мире по числу безналичных платежей с использованием соответствующих программ для смартфонов ( Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay).

В феврале телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУП МО «Мострансавто» сообщал, что во всех автобусах предприятия появится возможность оплатить проезд банковской картой.