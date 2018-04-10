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Россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг
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Россияне стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг 

RT на русском 1 час назад
Жители России стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг, реже снимая наличные в банкоматах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.
Отмечается, что в 2012 году число операций по снятию наличных в банкоматах и использованию банковских карт в качестве средства платежа, в частности в торговых центрах было практически равным.
«К 2015 году соотношение было 30/70, к 2017 году безналичная оплата уже занимала 84% всех операций с банковскими картами», — говорится в тексте.
По данным Банка России, за шесть прошедших лет количество операций с банковскими картами выросло в 3,5 раза и составило 20,4 млрд
Кроме того, по словам директора по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard Михаила Федосеева, Россия занимает первое местоте в мире по числу безналичных платежей с использованием соответствующих программ для смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay).
В феврале телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУП МО «Мострансавто» сообщал, что во всех автобусах предприятия появится возможность оплатить проезд банковской картой.
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