Как обезопасить экономику от санкций?

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика» Впервые американские санкции ударили по публичным российским компаниям, а также серьезно отразились на мировом рынке ресурсов.

Очевидно, что дальнейшая эскалация отношений между Москвой и Вашингтоном будет подстегивать только более жесткие меры. В связи с этим возникает вопрос, какие меры должны быть реализованы в ближайшее время, чтобы минимизировать негативные последствия от введенных санкций?

Отказ от вашингтоснкого корнсенсуса Впервые Вашингтонский консенсус был сформулирован экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 г. в качестве правил для восстановления экономик стран Латинской Америки. Предполагалось, что они должны отказаться от командной модели экономики и начать развиваться по образцу развитых стран.

МВФ и Всемирного банка. При этом принципы консенсуса отражали общую позицию США

«Вашингтонский консенсус» включает набор из 10 рекомендаций, многие из которых очень похожи на те, которые МВФ выносит для исполнения проблемным странам Европы в обмен на финансовую помощь или, например, Украине

— поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит бюджета);

— приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов;

— снижение предельных ставок налогов;

— либерализация финансовых рынков для поддержания реальной ставки по кредитам на невысоком, но все же положительном уровне;

— свободный обменный курс национальной валюты;

— либерализация внешней торговли (в основном за счет снижения ставок импортных пошлин);

— снижение ограничений для прямых иностранных инвестиций;

— приватизация;

— дерегулирование экономики;

— защита прав собственности.

Фактически эти меры направлены на усиление роли рынка в экономике и снижение роли государства.

Как показала практика, «Вашингтонский консенсус» оказался не просто неэффективным, а даже губительным для многих экономик, где эти принципы пытались применять. Так, например, в Латинской Америке кризис только усугубился в 90-е гг. прошлого века.

Аналогичная программа применялась и в России после распада СССР, но результаты также оказались весьма спорными. Позже стало известно, что политика искусственного ускорения реформ привела к значительному числу стагнаций в экономиках, которые предполагалось быстро реформировать.

Согласно исследованию Брайна Джонсона и Бретта Шефера с 1965 по 1995 гг. МВФ спасал с помощью «Вашингтонского консенсуса» 89 стран. К 2010 г. 48 из них оказались примерно в такой же экономической и социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32-х ситуация ухудшилась.

Частичная национализация В текущих условиях такие гиганты как «Русал» могут не выдержать давления со стороны санкций. Как отмечают аналитики "Райффайзенбанка" , новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с «РусАлом», а это означает дефолт по евробондам и другим операциям (компания уже заявила о возможных технических дефолтах по ряду кредитных операций), а также к перебоям продаж алюминия трейдерам, поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл «РусАла» (на американский рынок в 2017 г. компания поставила 18% от общего объема продаж, при этом в Европу — 45%), что в свою очередь приведет к необходимости «РусАлу» перенаправлять (искать каналы) поставки металла, возможно, через Азию, что, предположительно, существенно снизит маржу и объем операций.

Стоит также отметить, что и все ключевые кредиторы «РусАла» оказались в довольно сложном положении. Например, долг UC Rusal перед Сбербанком составляет около $4,2 млрд Очевидно, что вряд ли Сбербанк сможет в ближайшие годы получить эти средства, так как компания просто будет не в состоянии провести платеж в американской валюте.

Алюминиевому гиганту удалось бы избежать жестких последствий, если бы значительная доля формировалась на внутреннем рынке или же продажа существенной части продукции происходила без американской валюты. Однако «РусАл» — это полностью ориентированная на внешние рынки компании. Российский рынок слишком маленький, для того чтобы компания могла сбывать свою продукцию.

Главным выгодоприобретателем в такой ситуации является компания Alcoa , производство первичного алюминия на заводах которой существенно сократилось за последние годы из-за неспособности выиграть ценовую войну против российского алюминиевого гиганта.

Учитывая тот факт, что внешние рынки капитала для «РусАла» недоступны, наиболее вероятным сценарием спасения компании является ее национализация. Только в этом случае у компании появится шанс переориентировать свое производство на другие рынки, а ее дальнейшее функционирование будет обеспечено государственными гарантиями.

Вероятно, в что такие меры понадобятся в отношении всех компаний, попавших под санкции и испытывающих непреодолимые трудности.

Санкции — повод для дефолта Правительству необходимо донести до внешних игроков, что компании с государственным участием являются важнейшей частью национальных интересов государства. Исход из этого, любые санкции и ограничения должны рассматриваться как акт финансовой агрессии, что есть повод для введения форс-мажорного плана действий вплоть до приостановки выплат по долгам.

Санкции не являются частью рыночного механизма, поэтому должны учитываться как факторы не зависящие от компании, а поэтому делающими невозможным дальнейшее выполнение обязательств.

Ставка на фонды развития Одной из основных ответным мер на ужесточение санкций должно стать срочное увеличение капитала эффективных и очищенных от плохих активов институтов развития — РФПИ ВЭБ , РЭЦ и т.д.

В условиях, когда компании теряют доступ к внешним рынкам капитала необходимо создауать внутренние источники привлечения инвестиций. Институты развития выполняют именно эту роль, позволяю компаниям привлекать государственный капитал, а иногда и иностранный, для реализации масштабных проектов.

Стратегия экономического развития В текущих условиях также необходимо быстрое принятие не только стратегии экономического развития, но форсированная разработка полного пакета законодательных актов для запуска процесса стратегического планирования. Экономические процессы внутри страны должны быть сориентированы на цели и задачи, которые государство должно сформулировать в стратегии экономического развития.

Реализация этих задач должна проходить в соответствии с среднесрочным и долгосрочным планированием, отвественность за исполнение всего этого должно нести министерство экономического развития

В этом случае все меры помощи российским частным компаниям и компаниям с госдолей, пострадавшим от санкций, будут оправданы не только в ввиду целей и задач указаных в программе развития страны, но возможно и поняты и поддержаны даже населением.