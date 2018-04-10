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Московский кредитный банк сосредоточился на одном контрагенте
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Московский кредитный банк сосредоточился на одном контрагенте 

Ведомости 29 минут назад
Фото: Ведомости
Московский кредитный банк (МКБ) почти все сделки обратного репо проводил с одним контрагентом. На конец 2017 г. их сумма составила 658,1 млрд руб., тогда как все сделки обратного репо — 793,5 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.
Обратным репо называется покупка ценных бумаг с обязательством их продажи впоследствии (в отличие от прямого репо, когда бумага продается с обязательством последующего выкупа). Все сделки были обеспечены ценными бумагами стоимостью 907,86 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.
С каким контрагентом МКБ проводит сделки обратного репо, банк не раскрыл. На вопрос о том, является ли этот клиент компанией из нефтегазового сектора, представитель МКБ сообщил, что банк не раскрывает клиентов, исходя из общепринятого соглашения о конфиденциальности.
Эти сделки МКБ финансирует за счет прямого репо с другими банками, а также депозитами компаний, размещенными в банке, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Сделки обеспечены квазисуверенными ценными бумагами, поэтому они несут минимальный кредитный риск, и есть лишь небольшой элемент рыночного риска. Поэтому они не оказывают существенного влияния на норматив Н6 (предельный размер кредитования одного либо группы связанных заемщиков; 25% капитала банка), а также на адекватность капитала. В основном контрагент банка по сделкам обратного репо привлекает таким образом рублевое финансирование, указывает Данилов.
Представитель банка говорит, что использовано высоколиквидное обеспечение с высокими международными рейтингами.
Год назад сделки обратного репо проводил дочерний банк МКБ — «Сберегательно-кредитный сервис» (СКС). За счет них банк вышел в топ-50 по активам. К началу 2017 г. его активы выросли до 155,3 млрд руб. с 391,3 млн руб. — фактически все активы банка были представлены сделками обратного репо. Но тогда это были валютные сделки, которые финансировались за счет валютного репо с Центробанком. В сентябре прошлого года регулятор отменил аукционы валютного репо, и баланс СКС сдулся — обратное репо было закрыто.
Сам МКБ тоже был крупным валютным заемщиком у ЦБ, как и банк «ФК Открытие». Оба использовали средства регулятора для финансирования сделок обратного репо. В 2014 г. «Открытие» раздуло активы практически в два раза, одолжив у регулятора около 1 трлн руб. Это совпало по времени с размещением облигаций на похожую сумму нефтяной компании «Роснефть». А позже, в 2015 г., за счет финансирования ЦБ, «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30».
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