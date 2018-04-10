Московский кредитный банк сосредоточился на одном контрагенте

Московский кредитный банк (МКБ) почти все сделки обратного репо проводил с одним контрагентом. На конец 2017 г. их сумма составила 658,1 млрд руб., тогда как все сделки обратного репо — 793,5 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.

Обратным репо называется покупка ценных бумаг с обязательством их продажи впоследствии (в отличие от прямого репо, когда бумага продается с обязательством последующего выкупа). Все сделки были обеспечены ценными бумагами стоимостью 907,86 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.

С каким контрагентом МКБ проводит сделки обратного репо, банк не раскрыл. На вопрос о том, является ли этот клиент компанией из нефтегазового сектора, представитель МКБ сообщил, что банк не раскрывает клиентов, исходя из общепринятого соглашения о конфиденциальности.

Эти сделки МКБ финансирует за счет прямого репо с другими банками, а также депозитами компаний, размещенными в банке, говорит аналитик Fitch Александр Данилов . Сделки обеспечены квазисуверенными ценными бумагами, поэтому они несут минимальный кредитный риск, и есть лишь небольшой элемент рыночного риска. Поэтому они не оказывают существенного влияния на норматив Н6 (предельный размер кредитования одного либо группы связанных заемщиков; 25% капитала банка), а также на адекватность капитала. В основном контрагент банка по сделкам обратного репо привлекает таким образом рублевое финансирование, указывает Данилов.

Представитель банка говорит, что использовано высоколиквидное обеспечение с высокими международными рейтингами.

Год назад сделки обратного репо проводил дочерний банк МКБ — «Сберегательно-кредитный сервис» (СКС). За счет них банк вышел в топ-50 по активам. К началу 2017 г. его активы выросли до 155,3 млрд руб. с 391,3 млн руб. — фактически все активы банка были представлены сделками обратного репо. Но тогда это были валютные сделки, которые финансировались за счет валютного репо с Центробанком . В сентябре прошлого года регулятор отменил аукционы валютного репо, и баланс СКС сдулся — обратное репо было закрыто.