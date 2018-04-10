Центробанк создает фонд плохих долгов на 1,1 трлн рублей

ЦБ создаст банк плохих долгов на базе «Траста», куда санируемые банки передадут активы на 1,1 трлн руб. Регулятор рассчитывает вернуть до 40–60% этой суммы и готовится взыскивать убытки с собственников взятых на санацию банков

Центробанк создаст банк плохих долгов на базе «дочки» проходящего процедуру санации банка «ФК Открытие» — «Траста», сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев . Банк плохих долгов будет работать не как кредитная организация, а как фонд, добавил он. «В течение 2018 г. мы даже, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии», — продолжил Поздышев.

Банк помимо собственных убытков примет на себя основные убытки других санируемых банков. В основном это будут плохие активы «Рост банка» , частично — Промсвязьбанка и санируемого им АвтоВАЗбанка . Последние передадут «Трасту» плохие и непрофильные активы. Активы Промсвязьбанка и АвтоВАЗбанка, санацией которого тот занимался, тоже будут разделены на плохие и хорошие, рассказал Поздышев.

Промсвязьбанк передаст плохие активы «Трасту», а хорошие оставит у себя, АвтоВАЗбанк — «Трасту» и «ФК Открытие» соответственно. Очищенная и оставшаяся часть баланса Промсвязьбанка будет передана Агентству по страхованию вкладов через Росимущество . Впоследствии на его базе будет создан опорный банк для оборонно-промышленного сектора.

Фонд на триллион

Общий размер фонда плохих активов составит около 1,1 трлн руб., сообщил Поздышев. Это примерно соответствует размеру расшитого межбанка: балансы плохих банков финансировались хорошими банками. Около 779 млрд руб. — депозиты от Бинбанка «Рост банку», 372 млрд руб. — депозит «ФК Открытие» в «Трасте».

Докапитализировать банк плохих долгов ЦБ не будет, сказал Поздышев. Финансироваться работа банка будет за счет кредита регулятора, который тот предоставит ему взамен межбанковских кредитов от санируемых банков. Это будет кредит сроком на один год с возможностью дальнейшей пролонгации — 1,1 трлн руб. по ставке 0,5%. Фонд непрофильных активов будет работать не менее трех лет, полагает Поздышев. Если активов в фонд добавится, регулятор увеличит кредит, уточнил он.

Фонд с группой «Открытие» консолидирован не будет. Но ответственность за результаты работы фонда будет нести часть команды «Открытия», сказал Поздышев.

Средства в капитал «Открытия» давались с учетом будущего разделения его баланса, но это не означает, что у банка остались только хорошие активы, у него есть ряд активов, которые требуют резервирования, сообщил зампред.

Большой разницы в том, создавать отдельную структуру для плохих долгов или оставить их на балансе банков, нет, говорит бывший сотрудник ЦБ. Первый вариант позволит Промсвязьбанку, «Открытию» и Бинбанку нормально работать, в противном случае им требовались бы льготы по нормативам и особый режим надзора, чего хотел избежать регулятор, указывает собеседник «Ведомостей»

Работа с плохими долгами на базе отдельного фонда будет дешевле, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин . У такой структуры не будет затрат на обслуживание банковской лицензии — в частности, ей не нужно будет составлять банковскую отчетность. Также это позволит более эффективно управлять персоналом, отмечает он.

ЦБ вернет половину

Средняя предполагаемая возвратность активов по санируемым банкам составляет 40–60%, сообщил Поздышев.

Это очень высокая цифра, тем более что чем больше проходит времени, тем меньше шансов их вернуть, говорит бывший сотрудник ЦБ. Сказывается и спад в экономике, из-за которого заемщики стали хуже себя чувствовать, замечает он. До сих пор по банкам с отозванными лицензиями вернуть удавалось гораздо меньше: на 1 января 2017 г. средний процент взыскания по активам — 13,3% от их балансовой стоимости, следует из данных ЦБ.

«Не может быть такого уровня возврата активов, это просто невозможно с учетом тех активов, которые будут передаваться. Офисные центры класса «Г»? Просроченная задолженность с близкими к нулю перспективами возврата? Кредиты акционеров? — удивляется топ-менеджер крупного банка, курирующий работу с проблемными активами. — Когда говорят о возврате в 40–60%, то речь идет об очень качественных активах. А здесь активы такими не будут, да и к тому же все свалится в длительные судебные процедуры».

Работа по возврату активов длительная, активы контролируются компаниями в разных юрисдикциях, говорит Поздышев. Общая сумма активов, которые переданы и передаются группой собственников «ФК Открытие» и Бинбанка, составляет около 440 млрд руб. Оценка ЦБ гораздо ниже — не более 100 млрд руб., если оставить эти активы в том виде, в котором они есть, без реструктуризаций и проч., говорит он. Некоторые активы, если подойти к их оценке объективно, являются скорее пассивами, чем активами, сказал Поздышев.

Наказание рублем

ЦБ предложил законодательные изменения, которые дают возможность оценить ущерб ЦБ от санаций и после этого в судебном порядке попытаться взыскать с бывших собственников банков ущерб, напомнил Поздышев. Определяться величина убытков будет исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора, следует из законопроекта. Убытки будут считать как по средствам, предоставленным в капитал, так и по выделенным льготным кредитам санируемым банкам, а также по кредиту банку плохих долгов — в части того, что не покроется за счет реализации активов, что не покроется продажей, следует из слов Поздышева.

«По закону пострадавшая сторона имеет право потребовать возмещение убытков, предварительно доказав их размер. ЦБ же хочет благодаря поправкам в законопроект этот шаг пропустить в законопроекте и, не доказывая размер убытков, приступить к их требованию», — отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный . Кроме того, при возмещении убытков учитывается, насколько пострадавшая сторона, в данном случае ЦБ, пыталась этот убыток уменьшить, замечает он. «Не ясно, будет ли возможность у бывших собственников возражать, что регулятор не предпринял действия, чтобы уменьшить убыток, — не дал ликвидность, не остановил панику вкладчиков, не оказал меры поддержки, которые оказал другим банкам, — и своими действиями или бездействием привел к санации банка», — размышляет он.

При взыскании убытков нужно будет доказать, что банк без вливаний регулятора не смог бы продолжить свою деятельность, полагает партнер «Яковлев и партнеры» Майя Чудутова

ЦБ обратился в правоохранительные органы с заявлениями по действиям в «ФК Открытие», Бинбанке и Промсвязьбанке, сказал Поздышев, отказавшись раскрыть детали.

Также он сообщил, что нашлись кредитные досье Промсвязьбанка на 109,1 млрд руб., о пропаже которых ЦБ заявил еще в декабре прошлого года. Следствие обнаружило их 16 марта в бизнес-центре «Максима-плаза» на ул. Золоторожский Вал, 11, рассказал Поздышев. «Это те досье, которые были вывезены из Промсвязьбанка на машине без номеров в ночь перед введением временной администрации, и сейчас, спустя три месяца, те же лица, что их вывезли, показали следствию, где они их спрятали», — сообщил он.