Национальная система платежных карт зарабатывает на международных конкурентах

Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») по РСБУ в прошлом году выросла на 27% — с 2,6 млрд руб. в 2016 г. до 3,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании. Основной источник прибыли НСПК — платежи международных платежных систем за обработку внутрироссийских транзакций.

В 2014 г., после того как Visa и Mastercard из-за санкций отключили карты ряда российских банков, был принят закон, обязывающий иностранные платежные системы передать трафик в НСПК. Ее услуги не бесплатны: в 2017 г. НСПК получила за обработку транзакций 7,34 млрд руб. против 6 млрд руб. годом ранее.

Сколько заплатила каждая из систем, НСПК не раскрывает. Но почти все 7,3 млрд руб. могли быть получены от Visa и Mastercard: на остальных — JCB, American Express, China Union Pay — приходится около 1% выпущенных в России карт.

В прошлом году НСПК тарифы не поднимала, причина роста выручки по этой статье — увеличение доли безналичных операций, сказал представитель компании. За прошлый год она выросла с 47 до 57%, следует из данных ЦБ . Сюда входят покупки в магазинах и переводы с карты на карту.

За вычетом расходов НСПК в прошлом году заработала на оказании услуг международным платежным системам 5,3 млрд руб. против 4,4 млрд руб. в 2016 г. Иностранные же платежные системы перекладывают свои затраты на обработку трафика на банки, рассказывали их сотрудники.

Российская платежная система «Мир», оператором которой является НСПК и на карты которой до 1 июля этого года переведут всех бюджетников, пока приносит существенно меньше, хотя ее выручка растет. За прошлый год она увеличилась в четыре раза до 545 млн руб. За вычетом расходов «Мир» в прошлом году заработал 225,7 млн руб. против 46,4 млн в 2016 г.

Выручка «Мира» выросла за счет подключения новых участников и роста эмиссии: на конец 2017 г. количество карт «Мир» превысило 30 млн, говорится в сообщении компании.

100% НСПК принадлежит ЦБ, он вложил в ее капитал 4,3 млрд руб.