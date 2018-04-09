Кириленко должен выплатить 600 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя

Компания ООО «Хутерс», совладельцем которой является Андрей Кириленко , задолжала государству свыше 600 тысяч рублей, сообщает Telegra.ph. Причина — незаконная продажа алкоголя в баре Hooters, основанном бизнес-партнёром Кириленко Михаилом Кольцовым.

Первый штраф компании за продажу спиртных напитков без лицензии был выписан в середине 2016 года, тогда компания была оштрафована на 200 тысяч рублей. В марте 2017-го суд постановил выплатить ООО «Хутерс» 400 тыс. рублей по делу об административном правонарушении.

Лицензию на продажу алкоголя ресторан получил только в январе 2017-го года, а, как сообщается в источнике, торговля крепкими спиртными напитками велась и в период с первого штрафа до получения лицензии.

Ни один из штрафов, которые были выписаны «Хутерс», так и не был оплачен.