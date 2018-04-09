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В Архангельской области появился единый мусорный оператор
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В Архангельской области появился единый мусорный оператор 

29.ru 47 минут назад
Фото: 29.ru
В Архангельской области определились с тем, кто будет отвечать за мусор в регионе. Министерство природных ресурсов и ЛПК Поморья заключило соглашение с победителем конкурса по определению регионального оператора в сфере обращения с отходами — ООО «ЭкоЦентр».
— В ближайшее время руководство ООО «ЭкоЦентр» проведёт ряд встреч с представителями муниципалитетов, управляющих компаний, предприятий, а также с операторами в сфере ЖКХ. Будут обсуждаться вопросы взаимодействия, а также корректировки территориальной схемы обращения с ТКО, — пояснили в министерстве.
На следующем этапе компания должна представить правительству области обоснованные предложения по установлению единого тарифа на оказание услуг по обращению с отходами.
В течение ближайших 10 лет на сбор и утилизацию твердых отходов в Поморье планируют потратить 9 миллиардов рублей. Из этой суммы 6,5 миллиарда — это инвестиции регионального оператора, 1,5 миллиарда — средства областного бюджета, ещё 1,3 миллиарда составят общие расходы местных бюджетов.
По программе в Архангельской области планируют создать новые полигоны, 50 мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также мусороперерабатывающие комплексы. Более 200 свалок собираются закрыть и рекультивировать.
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