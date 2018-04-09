Почему российские и китайские компании готовы использовать в расчётах рубли и юани

Минэкономразвития ожидает, что в 2018 году объём российско-китайского товарооборота составит $100 млрд Активизация взаимной торговли может привести к росту расчётов в национальных валютах. На сегодняшний день компании из России уже оплатили 15% импорта из Китая юанями. Почему бизнес заинтересован в переходе от традиционных платежей в долларах США на прямые расчёты в нацвалютах двух стран — в материале RT.

Китай уже не первый год является крупнейшим торговым партнёром России. В 2017 году на долю КНР пришлось 15,0% всей российской международной торговли, а в январе 2018-го — 17,2%. Для сравнения: Германия стабильно удерживает второе место с долей около 8,0%.

Как сообщили RT в Минэкономразвития, возобновление роста российско-китайской торговли началось в 2016 году. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот увеличился на 31,5%, составив $87 млрд

Начало 2018 года отмечено значительным оживлением торговли и усилением динамики её роста. В министерстве прогнозируют, что при сохранении текущих темпов в этом году двусторонний товарооборот может превысить отметку $100 млрд

Активизация взаимной торговли ведёт к росту расчётов в национальных валютах. Так, в прошлом году 9% платежей за поставки из России в Китай были проведены в рублях. При этом 15% китайского импорта российские компании оплатили юанями. В 2015 году эти показатели составляли 2% и 9% соответственно.

Центробанке пояснили RT, что такая ситуация связана с готовностью российских и китайских компаний использовать в расчётах рубли и юани. Регулятор считает, что эта практика выгодна странам, поскольку позволяет снизить зависимость двусторонних расчётов от влияния третьих государств.

Кроме того, прямые платежи (рубль — юань) не предполагают участия банков США Великобритании или стран ЕС . То есть это финансовое решение существенно снижает контроль со стороны Запада за проводимыми сделками и делает товарооборот между Россией и Китаем независимым.

Впрочем, в ЦБ подчёркивают, что выбор валюты для расчётов по контракту — это дело только продавца и покупателя. Платежи в национальных валютах — без посредников — осуществляются быстрее и обходятся дешевле: ведь участникам не надо тратиться на конвертацию и дополнительные транзакции.

Для проведения прямых расчётов в юанях или рублях не нужно получать никаких разрешений. Сегодня коммерческие банки двух стран используют прямые корреспондентские счета. Некоторые российские банки уже осваивают платежи в юанях через платёжную систему CIPS (China International Payments System) — китайский аналог SWIFT, которая работает с конца 2015 года.

Рост интереса к валютной паре рубль — юань отмечают и на Московской бирже

«Мы наблюдаем восходящую тенденцию спроса на операции с юанем и рублём со стороны участников внешнеэкономической деятельности, что сказывается в увеличении расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем. С момента запуска торговли валютной парой китайский юань — российский рубль (то есть с 2010 года. — RT) общий объём операций с юанем превысил 2,7 трлн рублей. У компаний появилась реальная возможность снизить издержки по конвертации юаня», — сообщил RT член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич

ICBC, Марич добавил, что сейчас на Московской бирже сделки с юанем совершают более 170 российских банков и брокерских компаний из разных регионов страны. С китайской стороны в торгах на столичной площадке принимают участие финансовые гиганты — Bank of China China Construction Bank и Agricultural Bank of China, а также 150 компаний-нерезидентов из Китая.

«Курс юаня к рублю (валютная пара CNY/RUB) устанавливается напрямую (без участия доллара США) на базе заявок на покупку и продажу юаня в зависимости от спроса и предложения. Биржевой фиксинг курса юань/рубль рассчитывается ежедневно», — отметил Игорь Марич.

Эксперты неоднократно подчёркивали, что для Китая переход на международные расчёты в юанях — это национальная экономическая стратегия.

Как ранее напомнил в разговоре с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов , китайское правительство стремится постепенно повысить значимость национальной валюты. В частности, на последнем съезде Компартии Китая была поставлена задача «интернационализации юаня».

Одним из шагов по повышению значимости китайской валюты является проект «Один пояс, один путь», направленный на экономическую интеграцию Китая и стран Евразии. Важным пунктом его является запуск торговли фьючерсами на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) 26 марта.