Компания «МТС» доразместила облигации БО-01 на 6,8 млрд рублей

ПАО «МТС» завершило вторичное размещение на Московской бирже облигаций серии БО-01 со ставкой купона 6,85% годовых на общую сумму 6,8 млрд рублей по цене 100% от номинала. Об этом говорится в сообщении телекоммуникационного оператора, распространенном в понедельник.

Биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей с погашением 22 марта 2023 года были размещены 3 апреля 2013 года с офертой через пять лет. Ставка первого — десятого купонов была установлена в размере 8,25% годовых. По результатам оферты 2 апреля 2018 года компания «МТС», установив ставку нового купона на уровне 6,85% годовых с офертой через два года, выкупила облигации на сумму 7,4 млрд рублей.

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Организаторами вторичного размещения выступили Рaйффайзенбанк Sberbank CIB . Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Бумагам присвоен кредитный рейтинг «ruAA» от рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).