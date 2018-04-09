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Министр нефти Ирака призвал компании из РФ к активному участию в нефтегазовых тендерах
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Министр нефти Ирака призвал компании из РФ к активному участию в нефтегазовых тендерах 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби на встрече с замминистра энергетики РФ Кириллом Молодцовым в Багдаде призвал российские компании активно участвовать в нефтегазовых тендерах в республике. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе на официальном сайте иракского ведомства.
Аль-Лаиби «подтвердил желание развивать отношения с РФ, в частности, в области нефти и газа» и указал на «стремление министерства расширить объем сотрудничества с министерством энергетики РФ и российскими компаниями». «Министерство работает над созданием всех необходимых условий для реализации планов и проектов по разработке нефтяных месторождений с российским участием, достижением целей по увеличению добычи и достижением запланированных мощностей в соответствии с подписанными контрактами».
Иракский министр призвал российские компании «Лукойл» и "Газпром нефть" продолжить работу над проектами в Ираке, отметив, что министерство делает все необходимое для создания подходящей для этого среды.
В настоящее время в Ираке реализуют проекты «Газпром нефть», которая работает на месторождении «Бадра», и «Лукойл», разрабатывающий «Западную Курну — 2». Миннефти Ирака 15 апреля огласит имена победителей тендеров на разработку 11 нефтегазовых месторождений на границе республики. В конкурсе примут участие 16 международных компаний, в том числе и российские — "Газпром", «Лукойл» и «Зарубежнефть».
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