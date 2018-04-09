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Торги акциями на Мосбирже почти в 4 раза превысили среднедневной объем с начала года
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Торги акциями на Мосбирже почти в 4 раза превысили среднедневной объем с начала года 

Прайм 52 минуты назад
Торги акциями на Московской бирже в понедельник почти в 4 раза превысили среднедневной объем за период с начала 2018 года и составили 154 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи.
Среднедневной объем торгов на рынке акций биржи с начала года составляет 43,6 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.
При этом общий объем торгов бумагами Сбербанка составил по итогам понедельника 60,905 миллиарда рублей.
На рынке облигаций в понедельник объем вторичных торгов составил 54,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года — 50,6 миллиарда рублей).
Повышенная активность также наблюдалась на валютном рынке — 2,08 триллиона рублей (среднедневной с начала года 1,4 триллиона рублей), на срочном рынке — 747,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года 342,5 миллиарда рублей), следует из данных торгов на Московской бирже.
Несмотря на повышенную волатильность, торги на рынках биржи не приостанавливались, по трем ценным бумагам проводились дискретные аукционы.
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