Рынки Мосбиржи второй день торгуются на высоких объемах

Игроки во вторник продемонстрировали высокую активность: рынок второй день торгуется на высоких объемах, следует из данных Московской биржи

Объем торгов акциями составил 126 миллиардов рублей, что почти в три раза выше среднедневных объемов торгов с начала года (43,6 миллиарда рублей). На рынке облигаций — объем вторичных торгов 53,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года — 50,6 миллиарда рублей).

Повышенная активность также наблюдалась на валютном рынке — 2,079 триллиона рублей (среднедневной с начала года 1,4 триллиона рублей), на срочном рынке — 657,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года 342,5 миллиарда рублей), также следует из данных Московской биржи.

В понедельник рынок акций РФ показал рекордный объем с начала года: торги акциями на Московской бирже почти в 4 раза превысили среднедневной объем за период с начала 2018 года и составили 154 миллиарда рублей.

"Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Этому способствовал, как внешний фон, так и действия рыночных игроков. Так, поддержку нашим активам оказал существенный рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше 70 долларов за баррель и подъем на европейских и американских площадках. Однако важным фактором стало и закрытие спекулятивных коротких позиций в наших акциях. В результате большинство бумаг смогло скомпенсировать часть падения понедельника", — прокомментировал Богдан Зварич из «Фридом Финанс».